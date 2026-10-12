DEN HAAG (ANP) - Door problemen met de IT-systemen is het momenteel chaos in de winkels van Albert Heijn, zegt Jacqueline Twerda, vakbondsvrouw bij CNV. Volgens haar zijn medewerkers momenteel vooral bezig met het plakken van prijsstickers op de schappen, omdat de vermelde prijzen in de winkel regelmatig niet kloppen. De IT-systemen zijn naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht, hoorde Twerda van medewerkers.

Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. "Ook de medewerkers wordt niet verteld wat er aan de hand is, ze krijgen alleen maar updates van werkzaamheden die ze moeten doen. Er wordt niets gezegd over de oorzaak. Ze zitten in onzekerheid en moeten afwachten", aldus Twerda.

Volgens haar gaat het vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat "met kunstgrepen".