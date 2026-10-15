Gordon en Soundos in nieuw seizoen Waar De F*ck Is Stuk

Gordon, Soundos El Ahmadi en Olcay Gulsen doen mee aan het nieuwe seizoen van Waar De F*ck Is Stuk? op Videoland, dat vanaf 6 november te zien is. Zij behoren tot de zestien bekende Nederlanders die vijf dagen lang in Europa op zoek gaan naar de mannen van Team STUK, maakt de streamingdienst donderdag bekend.

Gordon vormt een duo met Sjoerd Kist, terwijl Soundos samen met Olcay op jacht gaat. Ook onder anderen Christina Curry, Maik de Boer, Michella Kox en Sjorleone doen mee. In totaal gaan acht duo's op zoek naar Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens.

Kijkers kunnen vanuit huis meezoeken en invloed uitoefenen op het verloop van de jacht. Valerio Zeno keert terug als spelleider.