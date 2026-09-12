De show van Céline Dion in Parijs is tot grote ergernis van Gordon nog niet begonnen. "We zijn al anderhalf uur aan het wachten op mevrouw Dion. Ik word er niet vrolijk van", zegt de zanger in een video op Instagram. Het comebackconcert van de Canadese zangeres zou aanvankelijk om 19.30 uur beginnen.

Gordon schrijft onder het filmpje dat hij het respectloos vindt om je fans zo lang te laten wachten. "Iedereen is er al een beetje chagrijnig van", stelt de 58-jarige zanger vanuit de zaal in Parijs.

Dion geeft zaterdag haar langverwachte comebackconcert. Ze maakte in 2022 bekend dat ze lijdt aan het zeldzame stiff-personsyndroom, dat onder meer invloed heeft op haar vermogen om te zingen.