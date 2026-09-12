DEVENTER (ANP) - FC Groningen heeft op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Eredivisie met 1-1 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Dick Lukkien kwam via een treffer van Brynjólfur Willumsson tegen de verhouding in op voorsprong, maar kon in de tweede helft de gelijkmaker van Søren Tengstedt namens Go Ahead niet voorkomen.

De beste kansen waren voor de thuisploeg. Toch bracht de IJslandse spits Willumsson de bezoekers na ruim een half uur op voorsprong. De ploeg uit Deventer drong aan, maar bleef kansen missen. Mathis Suray raakte de paal, waarna de rebound van Stefán Ingi Sigurdarson net over het Groningse doel vloog. Niet veel later ging Groningen-doelman Etienne Vaessen in de fout: hij schoot een doeltrap in de voeten van aanvaller Tengstedt. De Deen verzuimde dat af te straffen.

Groningen kwam in de tweede helft nauwelijks nog tot kansen. Go Ahead bleef zoeken naar de gelijkmaker. Die kwam er in de 82e minuut dankzij Tengstedt, die hard raak schoot: 1-1.

Go Ahead staat na zes duels met 9 punten op plek acht. Groningen staat één plek lager en heeft 8 punten.