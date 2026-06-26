Gordon gaat na covershoot Men's Health eerst naar de FEBO

Gordon kan naar eigen zeggen "niet wachten" om weer naar snackbar de FEBO te gaan. Dat zei de 57-jarige presentator vrijdag in de ochtendshow van Radio 10 tegen zijn collega Froukje de Both. Gordon hanteert momenteel een gezonde levensstijl vanwege zijn naderende fotoshoot voor de Men's Health.

Een bezoek aan de FEBO is volgens Gordon het eerste wat hij gaat doen na de covershoot, die eind volgende maand plaatsvindt. "Ik ga er zo van dromen", vertelde hij lachend. Toen De Both vroeg of hij dan een "frikandelletje" of "kroketje" gaat bestellen, antwoordde de zanger dat hij voor een "speciaaltje" gaat. Vervolgens barstten de twee in lachen uit toen Gordon over zijn kalfsleren bankstel begon. "Die heb je bijna opgevreten", zei De Both gekscherend.

Gordon begon in februari met krachttraining en een strak voedingsschema. Eerder deze week deelde hij op Instagram dat hij met "de laatste loodjes en kilootjes" bezig is en vertelde hij in het radioprogramma de covershoot "zo fucking spannend" te vinden. Dat komt naar eigen zeggen omdat hij "het gewoon nooit had verwacht". "Ik sta elke ochtend voor de spiegel en dan denk ik: hoe kan dit?", zei hij.