Code geel in de avond om onweersbuien in het zuidoosten

DE BILT (ANP) - In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland geldt vrijdagavond en -nacht code geel vanwege onweersbuien. Het KNMI gaf eerder al code rood af vanwege extreme hitte, maar waarschuwt nu ook voor enkele zware onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten en veel neerslag. Het kan ook gaan hagelen.

De weerswaarschuwing geldt vanaf 20.00 uur in Gelderland en Noord-Brabant en duurt tot 02.00 uur. In Limburg moeten mensen al eerder rekening houden met onweersbuien. Daar kan het vanaf 18.00 uur beginnen en eindigt het voor middernacht.