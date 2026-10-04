Gordon kan zich de Bijlmerramp, die 34 jaar geleden plaatsvond, nog "als de dag van gisteren" herinneren. De zanger en presentator zag destijds vanuit zijn woning in Amsterdam-Noord het El Al-toestel neerstorten, schrijft hij zondag op Instagram.

Gordon woonde destijds op tien hoog en zag het vliegtuig met een rookpluim in de verte naar beneden gaan. "De klap hebben we zelfs tot in Noord gevoeld, met trillende ramen", schrijft hij. "We stonden verbijsterd in de woonkamer en zagen de enorme zwarte wolk uit de verte heel goed. Je begrijpt dat de impact van dit gebeuren er enorm heeft ingehakt", aldus Gordon.

"Vandaag sta ik stil bij hen die getroffen zijn en de pijn van het gemis tot op de dag van vandaag moeten dragen." Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op twee flats in de Bijlmer. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven.