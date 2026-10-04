SEPANG (ANP) - Autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat een fout in de software leidde tot chaos in de Formule 1-race op het circuit van Sepang in Maleisië. De half-elektrische racewagens vielen stil tijdens de opwarmronden op een nog natte baan van eerder gevallen stortbuien. Onder anderen de latere winnaar Max Verstappen merkte dat hij geen power had bij het indrukken van het gaspedaal.

"We hebben de software niet uitgebreid kunnen testen, omdat er dit jaar nauwelijks in nat weer is gereden. Door een samenloop van omstandigheden trad er een fout op, met als gevolg dat vrijwel alle auto's stilvielen", lichtte FIA-topman Nikolas Tombazis toe op motorsport.com. "Onze mensen hadden snel door wat er aan de hand was en ze hebben zo snel mogelijk een software-update naar alle teams gestuurd. Die moesten de update nog wel installeren en dat duurde ongeveer twintig minuten. Maar ik begrijp dat het voor anderen voelde als vijf uur."

Er kwam veel kritiek los over de technische problemen. Coureur Sergio Pérez (Cadillac) bestempelde de situatie als "onaanvaardbaar".