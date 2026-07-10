Gordon is toe aan vakantie. Dat zegt hij in een bericht dat hij vrijdagochtend plaatst op Instagram tijdens de laatste ochtendshow op Radio 10. Hij plaatst het bericht bij een foto van het team waarmee hij de ochtendshow maakte.

"Tijd voor vakantie en allemaal nieuwe dingen en ook hele spannende!", zegt hij. "Maar ook heel veel mooie reizen!! Griekenland, Seoul, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Malediven, Xoacaca in Mexico, Miami, Cruise Caribean, Kaapstad Rio de Janeiro, Bali, Sydney en Melbourne dus no worries!!" Ook bedankt hij zijn team voor "een onvergetelijk jaar."

Gordon verzorgde de ochtendshow sinds september vorig jaar samen met Froukje de Both. De luistercijfers vielen tegen. Daarnaast had Gordon het zwaar met elke dag vroeg opstaan. Vanaf 1 september nemen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte het programma over.