FOXBOROUGH (ANP/RTR) - Bondscoach Mohamed Ouahbi van Marokko was realistisch na de verloren kwartfinale op het WK voetbal tegen Frankrijk (0-2). "We moeten erkennen dat ze een geweldig team hebben", zei hij over tegenstander Frankrijk.

"Ze hebben uitstekende spelers en creëerden betere kansen", vertelde Ouahbi aan de pers. "Het ontbrak ons ​​aan ideeën en frisheid om meer te doen als we de bal hadden. We moeten deze nederlaag accepteren."

"Ik heb mijn spelers gezegd dat ze het hoofd omhoog moeten houden, want we hebben alles gegeven. Maar natuurlijk moeten we de situatie evalueren; dat is essentieel om vooruitgang te boeken. We kunnen niet simpelweg zeggen dat we blij en trots zijn op onze prestatie. We moeten vooruitkijken, en daarvoor moeten we objectief en zelfkritisch naar de situatie kijken", aldus de bondscoach.

Ouahbi miste de belangrijke oud-PSV'er Ismael Saibari door een blessure. Marokko is een van de gastlanden van het WK van 2030.