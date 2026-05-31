Gordon kampte met mentale dip bij voorbereiding op Men's Health

Gordon heeft naar eigen zeggen een moeilijke periode achter de rug. Dat schrijft de zanger op Instagram bij een foto vanuit de sportschool. Gordon traint momenteel voor een fotoshoot voor de cover van de Nederlandse editie van Men's Health.

"Afgelopen weken waren het zwaarst. Mentaal gezien een enorme dip", aldus Gordon. Volgens hem werd ook eten een probleem. "Ik had gewoon geen trek in wat dan ook."

De 57-jarige artiest noemt daarnaast zijn verhuizing en de verkoop van zijn horecazaak Blushing in Blaricum als gebeurtenissen die de afgelopen periode veel van hem vroegen. Toch zegt Gordon door te zetten. "Maar zonder strijd geen overwinning. We gaan door."