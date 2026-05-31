FRANKFURT (ANP) - Adi Hütter keert terug als trainer van Eintracht Frankfurt. De 56-jarige Oostenrijker is de opvolger van de onlangs vertrokken Albert Riera. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029 bij de club waar hij tussen 2018 en 2021 ook al trainer was.

"Voor mij is het heel bijzonder om weer trainer van Eintracht te zijn", zei Hütter op de clubsite. "Mijn eerdere periode in Frankfurt heeft een grote indruk op me achtergelaten en is me altijd bijgebleven. Terugkijkend heb ik altijd het gevoel gehad dat ik nog iets moest afmaken."

Onder Hütter bereikte de club onder meer de halve finales van de Europa League en de halve finales van de Duitse beker. Na zijn jaren in Frankfurt werd hij coach van Borussia Mönchengladbach en AS Monaco.

Frankfurt eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Bundesliga en wist zich niet te kwalificeren voor Europees voetbal.