Gordon kijkt uit naar 'shoot van zijn leven'

Gordon heeft niet lang meer te gaan tot zijn fotoshoot voor de Men's Health. "Nog 20 dagen tot de shoot... het doet me goed dat ik zoveel mensen heb gemotiveerd en geïnspireerd", klinkt het op Instagram. "Nu nog de boel verfijnen en dan de shoot van mijn leven doen, zo voelt het ook echt."

"Ik ga alles op papier zetten en ook de heerlijke recepten die ik zelf onderweg heb ontwikkeld uitschrijven zodat ik hiermee een handboek ga maken om diegenen te helpen die het niet zelf denken te kunnen!", vervolgt de entertainer. "De titel weet ik al!"

Eerder dit jaar werd bekend dat de 58-jarige Gordon in oktober op de cover van Men's Health staat. De zanger en presentator deelde al regelmatig updates over zijn transformatie.