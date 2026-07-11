De Belgische zanger Metejoor (Joris Van Rossem) en model Celine Van Ouytsel zijn niet langer een stel. Dat heeft hun management aan Belgische media laten weten. Er zou geen sprake zijn van ruzie.

"Om online speculaties tegen te gaan, maar vooral om Celine Van Ouytsel en Joris Van Rossem de nodige rust en tijd te gunnen, delen wij mee dat er werd besloten om niet langer als koppel verder te gaan", klinkt het. De 35-jarige Metejoor en de 29-jarige voormalige Miss België waren bijna een jaar samen.

Metejoor is met name in België een bekende naam. In Nederland behaalde hij in samenwerkingen met Nederlandse artiesten noteringen in de hitlijsten. Zo zong hij samen met Hannah Mae het nummer Wat Wil Je Van Mij, en werkte hij met Snelle samen aan Kijk Ons Nou.