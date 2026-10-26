Gordon ontdekte belang van zelfdiscipline bij het afvallen

Discipline is het allerbelangrijkste dat Gordon het afgelopen jaar heeft geleerd. Dat vertelt de 58-jarige zanger tijdens de presentatie van zijn lifestyleboek Je kan het echt zelf. "Ik heb echt de power gehad om het zelf te doen. Want je kunt mensen hebben die je motiveren, maar uiteindelijk ben jij degene die sportkleding aantrekt en naar die sportschool moet. En dat is waar dit boek over gaat", legt hij uit.

Een fotoshoot voor Men's Health was volgens Gordon het moment om zijn leven over een andere boeg te gooien. Het idee kwam van oud-commando Dai Carter, en de zanger kon zich er in eerste instantie weinig bij voorstellen. "Uiteindelijk ben ik zo blij dat ik mezelf dat gegund heb. Je bent 57 en je denkt: 'Weet je, dit is het wel.' En ik ben zo blij dat ik dat niet gedaan heb." Dat is dan ook wat hij zijn lezers wil meegeven: hoe oud je ook bent, hoe zwaar je ook bent, het is nooit te laat om te beginnen.

Het hele proces, waarin de zanger 35 kilo afviel, ziet hij als een cadeau aan zichzelf. "Je moet het niet voor iemand anders doen. Ook niet voor een cover." Hij benadrukt wel het belang van doelen stellen. "Ik had een doel met die cover. Maar het kan ook iets anders zijn in je leven." Om zijn doelen te bereiken, moest Gordon een hoop dingen in zijn leven opgeven. "Geen feestjes. Niet uitgaan, niet uiteten", vertelt hij. "Alleen maar gefocust op mijn lijf, vooral mijn geestelijk welzijn. Dat is uiteindelijk gelukt."

De zanger had naar eigen zeggen geen moeite zijn kwetsbaarheden in het boek publiekelijk bloot te leggen. Hij omschrijft zichzelf dan ook als "een open boek". "Ik vind het heerlijk om te delen met iedereen. Zowel de minder leuke momenten als de hele leuke momenten. Mensen zijn inmiddels opgegroeid met mij. Je hoort een beetje bij het meubilair. Ik vind dat wel leuk eigenlijk."