Verdachte van Franse schietpartij ontkent racistisch motief

PARIJS (ANP/AFP) - De verdachte van een dodelijke schietpartij in twee Parijse voorsteden heeft ontkend dat de daad racistisch gemotiveerd was. Bij de schietpartij van vrijdag vielen een dode en vijf gewonden. President Emmanuel Macron sprak eerder van een racistische terreurdaad en zei dat de schutter zijn slachtoffers op basis van geloof en huidskleur koos.

De 39-jarige Kevin T. wordt ervan beschuldigd in Trappes en La Verrière te hebben geschoten vanuit een rijdende auto. Hij "betwist de materiële feiten niet", maar ontkent wel "het racistische karakter van zijn misdrijven", zei een openbaar aanklager bij de afdeling terrorismebestrijding. Hij meldde ook dat "geen pamfletten van een politieke partij in de auto zijn gevonden", in tegenstelling tot wat sommige media meldden.

Het voorarrest van T. werd zaterdagavond opgeheven. De man zit nu op advies van een psychiatrisch deskundige op de psychiatrische afdeling van de Parijse politie. Hij wordt 48 uur geobserveerd. De man lijdt volgens een ingewijde aan schizofrenie.