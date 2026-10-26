Gordon staat open voor terugkeer bij De Toppers

Gordon ziet een terugkeer bij gelegenheidsformatie De Toppers helemaal voor zich. "Het is niet zo dat ik mezelf aanbied, want dat is onzin. Maar als ze zouden bellen, sta ik ervoor open", vertelde de 58-jarige zanger maandag tijdens de presentatie van zijn boek Je kan het echt zelf! aan het ANP.

Gordon beschrijft zijn tijd bij De Toppers als "de mooiste tijd" in zijn artiestenbestaan. "Ik heb de mooiste jaren meegemaakt van De Toppers. Dus waarom niet?" Het lifestyleboek, waarin de zanger een nieuwe weg inslaat op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, draagt daar volgens hem ook aan bij. "Ik ben in de beste vibe van mijn leven. Ik zie het helemaal voor me", vertelt hij.

Vorige week maakte Gerard Joling onverwacht bekend dat hij stopt bij De Toppers. Hij maakte samen met René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit deel uit van de zangformatie, die jaarlijks met een concertreeks in de Johan Cruijff ArenA staat. In de beginjaren maakte ook Gordon deel uit van de groep.