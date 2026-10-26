Achterneef van prins Albert op 29-jarige leeftijd overleden

Antoine de Massy, de 29-jarige achterneef van prins Albert van Monaco, is overleden. Dat heeft het hof van Monaco maandag bekendgemaakt. De Massy was een kleinzoon van prinses Antoinette, de oudere zus van prins Rainier. Zijn doodsoorzaak is niet bekend.

"Als gepassioneerd tennisliefhebber maakte hij deel uit van een familiegeschiedenis die nauw verbonden is met deze sport in het vorstendom", laat het hof weten in een verklaring. De vorst zelf benadrukt mee te leven met de naasten van De Massy en betuigt zijn "oprechte medeleven in deze moeilijke tijd."

Over het leven van de achterneef van prins Albert is weinig bekend. In een interview met de Italiaanse Vogue in 2012 vertelde hij over zijn ambities in de tenniswereld. Om zich te kunnen focussen op de sport, bracht de 29-jarige Monegask enkele jaren door in Florida. De Massy was ook een achterkleinzoon van Anthony Noghès, de oprichter van de Automobile Club de Monaco.