Gordon wil dat Nederland 'weer eens een keertje trots' op hem is

Gordon hoopt Nederland trots te maken met zijn covershoot voor het tijdschrift Men's Health, die volgende maand plaatsvindt. Dat vertelde hij woensdag aan zijn radiocollega Froukje de Both, met wie hij de ochtendshow van Radio 10 presenteert. "Wat ik wilde zeggen is dat ik zo graag zou willen dat Nederland weer een keertje trots op me is", deelde hij geëmotioneerd.

De naderende covershoot is iets wat Gordon "zo fucking spannend" vindt. Dat komt naar eigen zeggen omdat hij "het gewoon nooit had verwacht". "Ik sta elke ochtend voor de spiegel en dan denk ik: hoe kan dit?" Eerder deze week deelde de presentator dat hij met "de laatste loodjes en kilootjes" bezig is. "Een nieuw lijf en een nieuwe mindset met zoveel dankbaarheid in m'n lijf dat ik dit allemaal nog kan en mag doen", schreef hij op Instagram. Gordon begon in februari met krachttraining en een strak voedingsschema.

Maandag werd bekend dat Gordon en De Both stoppen met de ochtendshow op Radio 10. Hun werk wordt overgenomen met een nieuw programma van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die overstappen van Radio 2.