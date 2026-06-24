Prime Video komt met nieuwe documentaire over Lil Kleine

Lil Kleine krijgt een nieuwe documentairereeks op Prime Video, zo heeft de streamingdienst woensdag bekendgemaakt. De driedelige serie Lil' Kleine: Terug is vanaf 6 juli te zien in Nederland en België.

Volgens Prime Video laat de documentaire zien hoe Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, omgaat met de druk en verwachtingen die gepaard gaan met zijn hernieuwde succes. Eerder werden al de documentaires Jorik en Lil' Kleine: Geen Rem gemaakt over de rapper.

Ook komt Prime Video met de concertdocumentaire L*VE KLEINE: The Morning After. Daarin wordt Scholten gevolgd rond zijn optreden in het Olympisch Stadion en blikt hij de ochtend erna terug op de show. Een releasedatum voor die documentaire is nog niet bekendgemaakt.