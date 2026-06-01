Maykel Piron krijgt dit jaar de Gouden Harp. Dat heeft Buma Cultuur maandag bekendgemaakt. De mede-oprichter van muzieklabel Armada Music krijgt de erkenning vanwege zijn "uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld", aldus de organisatie. De prijs wordt overhandigd tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards op 8 juni in Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

De ondernemer wordt omschreven als "een van de belangrijkste ondernemers en visionairs binnen de Nederlandse muziekindustrie". Volgens directeur van Buma Cultuur Frank Helmink blijft Piron vooruitkijken in een continu veranderende industrie. "Daarbij combineert hij zakelijk inzicht met passie voor muziek en blijft hij altijd investeren in nieuwe makers, nieuwe ideeën en nieuwe internationale kansen voor de Nederlandse muziek. Daarmee creëert hij niet alleen economische waarde, maar heeft hij ook culturele betekenis en draagt hij ook bij aan de internationale zichtbaarheid van Nederlandse muziekmakers."

Piron richtte in 2003 Armada Music op, samen met Armin van Buuren en David Lewis. Van Buuren won zelf in 2010 de prestigieuze Gouden Harp.

Tijdens de Buma Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd in diverse categorieën. Zo zijn er de Buma Awards Nationaal en Internationaal voor de componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en bestverkochte singles in het afgelopen jaar. Ook worden elk jaar juryprijzen overhandigd. De Lennaert Nijgh Prijs gaat naar de beste tekstdichter en de Lifetime Achievement Award is voor een componist die "uitzonderlijk en langdurig gepresteerd heeft".