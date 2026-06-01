De Noorse koningin Sonja gaat weer aan het werk. Dat heeft het hof laten weten aan persbureau NTB. De vrouw van koning Harald werd vorige week vanwege hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis en moest een poosje rust houden.

De 88-jarige Sonja keert nu weer terug van ziekteverlof en zal haar geplande programma hervatten, laat paleiswoordvoerder Guri Varpe weten. Maandag zal Sonja onder meer deelnemen aan een bestuursvergadering van de stichting Queen Sonja Print Award.

Sonja zou oorspronkelijk samen met koning Harald een provinciebezoek aan Vestland brengen, maar haakte vanwege haar ziekteverlof af. Woensdagavond werd ze vanwege problemen aan haar hart opgenomen in het ziekenhuis, een dag later werd ze al ontslagen.