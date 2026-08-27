Gouden schat uit bronzen tijdperk uit Spaans museum gestolen

In vier minuten tijd hebben dieven in de vroege ochtend de gouden schat van Villena uit een Spaans museum gestolen. Het is een collectie van vooral gouden voorwerpen uit de bronstijd in Europa. De circa 3000 jaar oude collectie in het museum van Villena, circa 40 kilometer ten noordwesten van Alicante, geldt als een van de meest waardevolle in zijn soort uit dat tijdperk.

Spaanse media melden dat de dieven waarschijnlijk rond 05.15 uur door een raam binnendrongen in de tentoonstellingsruimten. De politie is een onderzoek begonnen, onder meer aan de hand van beelden van bewakingscamera's. Het museum heeft geen permanent beveiligingspersoneel. De politie vraagt zich onder meer af of de donderdag is uitgekozen voor de roof, omdat het museum dan een deel van de dag voor het publiek gesloten is.

Musea zijn frequent doelwit van criminelen. In juli nog werd in het Franse Châtillon-sur-Seine een 2500 jaar oude gouden halsketting gestolen.