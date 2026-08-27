ON! wil 10.000 euro verhalen op oud-voorzitter Arnold Karskens

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) is van plan een bedrag van zo'n 10.000 euro te verhalen op oud-voorzitter Arnold Karskens. Het Commissariaat voor de Media had eerder 10.072,75 euro aan "onrechtmatig bestede publieke middelen" teruggevorderd. In een bericht op de website laat ON! weten dit bedrag te hebben betaald.

De betaling had te maken met een reis van Karskens naar Spitsbergen samen met een medepassagier. "ON! heeft onlangs via een sommatie vernomen dat het ging om een dochter van de heer Karskens", aldus de omroep, die zegt te berusten in het besluit. "ON! gaat dat bedrag verhalen op de oud-voorzitter."

Op de vraag of hij van plan is het bedrag terug te betalen als ON! bij hem aanklopt, antwoordt Karskens: "Nee. Het betrof een zakelijke reis ten behoeve van twee reportages voor het programma Ongehoord Nieuws en het jaarlijkse omroepblad van ON!. De reis is goedgekeurd door bestuur en raad van toezicht."

ON! bevestigde ook te hebben voldaan aan een bedrag van 32.533,88 euro. Dit bedrag werd door het Commissariaat voor de Media teruggevorderd vanwege door ON! betaalde advocaatkosten voor Raisa Blommestijn. Het bezwaar van ON! was ongegrond verklaard. "ON! stelt geen beroep in en heeft het bedrag voldaan". Volgens de omroep heeft Blommestijn het volledige bedrag aan ON! terugbetaald. "Deze post drukt daarmee per saldo niet op het omroepbudget."