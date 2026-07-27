Gracie Abrams noemt succes derde album 'krankzinnig'

Gracie Abrams kan niet geloven dat haar derde studioalbum Daughter From Hell op nummer 1 is binnengekomen in de Billboard 200. "Dit is krankzinnig", deelt de 26-jarige Amerikaanse singer-songwriter op haar Instagram Stories. Ook bedankt ze haar fans voor het succes: "dit is allemaal dankzij jullie".

Het is de eerste keer voor de zangeres dat ze bovenaan de wereldwijde hitlijst staat. Ze vierde deze prestatie met een taart waarbij de titel van haar album op het zoete baksel is geschreven. "Echt krankzinnig. Ontzettend bedankt", schrijft Abrams erbij.

Haar vorige album, Secrets of Us (2024) bemachtigde een tweede plek in de top 10 van de Billboard 200. Abrams is de zesde artiest die in 2026 voor het eerst de eerste plaats bereikt in de Billboard 200, na Noah Kahan, Ella Langley, Megan Moroney, Don Toliver en Megadeth.