Laatste berichten D4vd en vermoord meisje gedeeld in rechtbank

De laatste berichten die zanger D4vd en de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez uitwisselden voordat zij werd vermoord, zijn maandag tijdens een rechtszitting in Los Angeles openbaar gemaakt. De 21-jarige artiest, die eigenlijk David Anthony Burke heet, wordt verdacht van onder meer moord en seksueel misbruik van het meisje.

Hernandez arriveerde op 23 april 2025 met een door Burke geregelde Uber bij zijn woning in Hollywood. "Girly pop, ik ben er bijna. Doe de deur open als je thuis bent", luidde haar laatste bericht. Volgens de aanklagers stak Burke haar dood toen ze de woning binnenkwam.

De avond ervoor hadden de twee via berichten ruzie gehad over Burkes relatie met een andere vrouw. Hernandez dreigde daarbij Burkes carrière en leven "kapot te maken". Een rechercheur van de politie van Los Angeles las de berichten tijdens de zitting voor, schrijven Amerikaanse media. De berichten waren verkregen via huiszoekingsbevelen voor Burkes iPhone- en iCloud-accounts.

Het zwaar ontbonden lichaam van de vermoorde Hernandez werd in september 2025 aangetroffen in de kofferbak van Burkes Tesla. De zanger heeft verklaard onschuldig te zijn.