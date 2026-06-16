Grammy Awards uitgebreid met vijf nieuwe categorieën

De Grammy Awards krijgen er vanaf 2027 vijf nieuwe categorieën bij. Dat heeft de organisatie achter de prijzen, de Recording Academy, dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe prijzen worden voor het eerst uitgereikt tijdens de 69e editie van de Grammy Awards op 7 februari 2027.

Onder de nieuwe categorieën zijn Best Asian Pop Music Performance en Best Latin Song. Ook komen er prijzen voor Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance en Best Traditional Folk Album.

"De veranderingen die onze leden van de Recording Academy hebben doorgevoerd, getuigen van de diversiteit van de huidige muziekindustrie en de vele genres en makers die eraan bijdragen", aldus Recording Academy-topman Harvey Mason jr.