LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Grammy Awards uitgebreid met vijf nieuwe categorieën

16 jun , 21:19Entertainment
anp160626184 1
De Grammy Awards krijgen er vanaf 2027 vijf nieuwe categorieën bij. Dat heeft de organisatie achter de prijzen, de Recording Academy, dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe prijzen worden voor het eerst uitgereikt tijdens de 69e editie van de Grammy Awards op 7 februari 2027.
Onder de nieuwe categorieën zijn Best Asian Pop Music Performance en Best Latin Song. Ook komen er prijzen voor Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance en Best Traditional Folk Album.
"De veranderingen die onze leden van de Recording Academy hebben doorgevoerd, getuigen van de diversiteit van de huidige muziekindustrie en de vele genres en makers die eraan bijdragen", aldus Recording Academy-topman Harvey Mason jr.
Voeg toe als voorkeursbron op Google
loading

Loading