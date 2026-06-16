EU en VS bespreken toegangsregeling tot geavanceerde AI, meldt FT

ÉVIAN (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben gesproken over het opzetten van een regeling voor "betrouwbare partners" voor geavanceerde AI-modellen. Dat melden ingewijden aan zakenkrant Financial Times.

De VS beperkten vorige week de toegang voor buitenlanders tot twee krachtige AI-modellen van Anthropic vanwege de nationale veiligheid. De maatregel wakkerde in Europa de angst aan dat de regering-Trump bereid is de toegang tot Amerikaanse technologie in te zetten als wapen.

De Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick heeft het voorstel volgens de bronnen met Europese diplomaten besproken in de marge van de G7-top in Frankrijk. De regeling zou ook woensdag tijdens de top onderwerp van gesprek zijn. Volgens het plan zouden nauwe bondgenoten van de VS bevoorrechte toegang krijgen tot de nieuwste modellen. Vertegenwoordigers van toonaangevende techbedrijven zullen ook aanwezig zijn, onder wie Dario Amodei van Anthropic en Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT.