Green Day en Pearl Jam doneren geld voor zieke bassiste L7

Grote rockbands als Green Day en Pearl Jam hebben geld gedoneerd om de bassiste van de band L7 te steunen. Jennifer Finch lijdt aan een agressieve vorm van hersenkanker. De bandleden van L7 hebben na het nieuws een GoFundMe-pagina aangemaakt. Het ingezamelde geld is bedoeld voor de medische kosten die Finch maakt.

De inzamelingsactie heeft het oorspronkelijke doel van 150.000 dollar al ruim verdubbeld. Dat komt onder meer door massale steun uit de rockscene. Veel van de grootste donaties komen volgens muziekwebsite NME van collega-artiesten. De Amerikaanse band Garbage doneerde 8000 dollar aan de GoFundMe-pagina. Pearl Jam-bassist Jeff Ament doneerde 5000 dollar, net als Green Day.

In een update op de GoFundMe-pagina is te lezen dat de organisatoren "absoluut overdonderd" zijn door "de steun, de liefde en hoe ver deze campagne is gekomen".

De bandleden van Finch maakten het nieuws van de diagnose maandag bekend. De bassiste zal niet langer met de band meegaan op tournee later dit jaar.