Downing Street: WK-beker niet van ons, maar Falklandeilanden wel

LONDEN (ANP) - De wereldbeker mag dan wellicht niet van het Verenigd Koninkrijk zijn, de Falklandeilanden zijn dat wel. Met die woorden reageert het kantoor van de Britse premier op de WK-rel die woensdagavond ontstond na de halve finale Engeland-Argentinië. Na de 2-1-winst voor Argentinië vertoonden spelers van dat land een vlag die op het veld werd gegooid. Daarop was de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns" te lezen.

De archipel voor de kust van Argentinië geldt als overzees Brits gebiedsdeel en is al lange tijd omstreden. De 74 dagen durende Falklandoorlog tegen Argentinië van 1982 kostte aan meer dan negenhonderd mensen het leven, van wie het merendeel Argentijnen.

Wereldvoetbalbond FIFA staat dergelijke politieke uitingen niet toe. Verwacht wordt daarom dat de bond reglementair optreedt tegen Argentinië.