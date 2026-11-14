De Nederlands-Mauritiaanse acteur Samba Schutte krijgt een grotere rol in het tweede seizoen van de Apple TV-serie Pluribus. Hij is van gastacteur gepromoveerd tot een van de vaste castleden, meldt The Hollywood Reporter.

Schutte was in het eerste seizoen in twee afleveringen te zien als Koumba Diabaté, een van de mensen die niet is opgegaan in het bewustzijn van een buitenaards collectief. Anders dan het hoofdpersonage Carol, een rol van Rhea Seehorn, geniet hij volop van de nieuwe situatie en leeft hij in een luxe casinohotel in Las Vegas.

De 43-jarige Schutte werd voor zijn werk in het eerste seizoen genomineerd voor een Saturn Award voor beste gastrol.