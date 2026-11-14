Royce de Vries staat zaterdag stil bij de geboortedag van zijn vader Peter R. de Vries. De in 2021 overleden misdaadverslaggever zou dit jaar 70 zijn geworden.

"Zelf sloeg hij zijn verjaardag het liefst over. Ouder worden vond hij maar niets", schrijft Royce op Instagram bij een oude foto waarop zijn vader een biertje drinkt. "Toch staan we vandaag stil bij deze bijzondere dag en proosten we op 70 jaar… Een leeftijd die hij had moeten bereiken."

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed op 15 juli dat jaar.