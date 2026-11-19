De nieuwe videogame GTA VI heeft in een dag meer opgebracht dan de populaire film The Odyssey. De game passeerde volgens Collider donderdagavond de grens van 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro), het bedrag dat de film van Christopher Nolan wereldwijd opbracht. Gamestudio Rockstar verdiende de omzet met de voorverkoop en de verkoop op de dag van de release.

The Odyssey is de meest succesvolle film met een zogeheten R-rating, de Amerikaanse beoordeling voor films die bedoeld zijn voor een volwassen publiek. De meest succesvolle film zonder een R-rating is Avengers: Endgame (2019) die in totaal 2,94 miljard dollar (2,68 miljard euro) opbracht.

GTA VI kwam uit om middernacht in de nacht van woensdag op donderdag. Veel mensen namen verlof op om het spel te kunnen spelen op de PlayStation of de Xbox, ook in Nederland. Daarnaast meldden Nederlandse telecombedrijven recordpieken in downloadverkeer. De basisversie van het spel kost 79,99 euro en de zogeheten Ultimate Edition kost 99,99 euro.