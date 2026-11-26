Guido Spek komt met een muzikale cabaretvoorstelling over uitstelgedrag, twijfel en het lef om gewoon te beginnen. Dat heeft de acteur en muzikant donderdag bekendgemaakt. Zijn voorstelling SpekTakel gaat op 6 februari in première in Gouda.

De 36-jarige artiest, bekend van onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en het huidige seizoen van Het Perfecte Plaatje, belooft het publiek een "spoedcursus los leren laten". Op het toneel brengt hij zijn eigen liedjes ten gehore, aangevuld met herkenbare verhalen en "een flinke dosis zelfspot".

Spek speelt komend jaar ook in steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen en Den Haag. In totaal geeft hij 88 voorstellingen. Momenteel reist Spek door het land met zijn voorstelling Voor Spek en Bonen.