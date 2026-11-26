WENEN (ANP/BLOOMBERG) - De landen van oliekartel OPEC+ overwegen voorlopig af te spreken dat ze niet meer of minder olie gaan oppompen dan ze tot nu toe hebben afgesproken. Die afspraak willen ze tot januari laten gelden, zeggen twee ingewijden tegen persbureau Bloomberg. De door Saudi-Arabië geleide alliantie komt zondag online bijeen om een besluit te nemen.

De bijeenkomst van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen en bondgenoten vindt plaats in een periode van grote onzekerheid op de oliemarkt. De landen moeten rekening houden met een mogelijk einde aan de oorlog met Iran, maar ook met spanningen binnen hun eigen alliantie. Zo stapten de Verenigde Arabische Emiraten in mei uit het samenwerkingsverband, na jarenlang ontevreden te zijn geweest over de productiebeperkingen. Irak dringt ondertussen aan op meer ruimte om olie te kunnen oppompen.

In normale tijden houdt OPEC+ met zijn besluiten de olieprijzen enigszins stabiel. Nu is de situatie anders door de oorlog in het Midden-Oosten.