Guillermo del Toro komt op voor Digger na de tegenvallende recensies voor de film. "Ik vind hem in ieder geval geweldig", schreef de Oscarwinnende regisseur op X. Digger, met Tom Cruise in de hoofdrol, werd geregisseerd door een andere Oscarwinnaar, Alejandro González Iñárritu.

"Vind het mooi of niet", schreef de regisseur als reactie op een recensie van de film van Warner Bros. "De film levert op het gebied van schaal, ambitie en bereik op het niveau van het bioscoopscherm. Gedurfd, stoutmoedig en filmisch complex. Absoluut een ervaring voor in de bioscoop." Del Toro deelde ook positieve recensies van anderen, waaronder een waarin Cruise wordt geprezen voor zijn hoofdrol.

Del Toro vergeleek de negatieve recensies van Digger met die van The Big Lebowski, The King of Comedy en The Counselor. Ook die films kregen bij hun release veel kritiek, maar werden later alsnog door een breder publiek gewaardeerd.

De zwarte komedie gaat over een machtige oliemagnaat (Cruise) wiens bedrijf een ecologische ramp veroorzaakt. Onder meer vakblad Variety verwacht dat Digger een van de grootste flops zal worden van het jaar. Naast de slechte recensies vallen ook de eerste bioscoopopbrengsten in de Verenigde Staten tegen.