OVIEDO (ANP) - Spanje heeft ook de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. In Oviedo versloeg de Europees en wereldkampioen Tsjechië met 3-1.

Spanje gaat aan de leiding in de groep met 9 punten na eerdere zeges op Engeland en Kroatië. Engeland dat eerder op de avond Kroatië een pak slaag gaf met 7-0, staat tweede met 6 punten. Tsjechië is nog puntloos.

Lamine Yamal was tegen Engeland en Kroatië in de 2e minuut trefzeker. Tegen de Tsjechen had de sterspeler van FC Barcelona ruim vijf minuten nodig om vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied in de linkerbovenhoek raak te schieten. Rodri zorgde met een schot links op aangeven van Pedri nog voor rust voor de tweede treffer.

In de tweede helft deed Spanje het wat rustiger aan. Tsjechië kreeg wat ruimte en Jiří Sláma bracht met een raak schot de spanning terug. Tsjechië leek zelfs gelijk te komen, maar de treffer ging door een eerdere overtreding niet door. Ladislav Krejčí, die geel had gekregen voor protesteren, moest kort daarop na een overtreding op Roberto Fernández met zijn tweede geel van het veld. In de 89e minuut bepaalde Mikel Merino de eindstand met de derde Spaanse treffer.