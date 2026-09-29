Guus Meeuwis en Kraantje Pappie op tweede editie festival Snelle

Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en Miss Montreal maken volgend jaar hun opwachting tijdens de tweede editie van het Thuis Bij Snelle Festival. Ook onder anderen Russo, FeestDJRuud, Poke en Ammar zijn geboekt, is dinsdag bekendgemaakt.

"Na de eerste editie van Thuis Bij Snelle heb ik zoveel leuke reacties gekregen van alle bezoekers en artiesten dat we gelijk weer een datum hebben geprikt voor een tweede editie", zegt gastheer Snelle. "Te gek dat we vandaag zo veel mooie artiesten mogen aankondigen voor het festival dat voor een dag voelt als mijn huiskamer in de openlucht. We hebben geleerd van de eerste editie en ik heb er heel veel zin in om met mijn team een waanzinnige tweede editie neer te zetten."

Vorig jaar kwamen 20.000 mensen af op de eerste editie. Het eendaagse festival vindt plaats in recreatiegebied Bussloo, nabij Deventer.