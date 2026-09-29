Suriname wint ook tweede Nations League-duel en gaat aan kop

PARAMARIBO (ANP) - Het Surinaamse voetbalelftal heeft in de nacht van maandag op dinsdag ook zijn tweede groepsduel in de Noord- en Midden-Amerikaanse Nations League gewonnen. In het Franklin Essed Stadion in Paramaribo werd Martinique met 2-1 verslagen. Na twee speelrondes gaat Suriname met 6 punten aan de leiding in groep B.

Suriname kwam in de 54e minuut op voorsprong door de in de rust ingevallen Justin Lonwijk. Zijn afstandsschot verraste de doelman van Martinique. Gyranko Kerk verdubbelde de voorsprong een kwartier later. Boris Moltenis kopte het enige doelpunt van Martinique binnen uit een hoekschop.

Bondscoach Henk Fraser won de eerste wedstrijd in en tegen Honduras met 3-2 en kent daarmee een goede start met Suriname. In groep A van de CONCACAF Nations League gaat Curaçao aan de leiding. De nummers 1 en 2 van beide groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. Mexico, de VS, Canada en Panama zijn daar al voor geplaatst.