Guus Meeuwis heeft geen plannen om bij De Toppers te gaan

Guus Meeuwis staat ervoor open om ooit met De Toppers op te treden, maar hij heeft voorlopig geen plannen om zich bij de formatie aan te sluiten. Dat vertelde de zanger woensdagochtend in De Coen & Sander Show op radiozender JOE, nadat hem werd gevraagd of hij Gerard Joling wil opvolgen.

"Ik moet zeggen, ik heb ook wel heel erg mijn eigen dingen", zei Meeuwis. "Als ze misschien ooit eens een keer gaan rouleren, dan lijkt het me misschien wel een keer leuk. Maar voorlopig ben ik volledig op mezelf gericht."

Meeuwis heeft naar eigen zeggen wel veel respect voor De Toppers. "Ik heb wel heel veel respect voor dat het al zo lang draait en dat het zo geweldig gaat. Dus niets dan lof voor die gasten."