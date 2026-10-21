Management: binnen twee weken uitsluitsel over Froger bij Toppers

De Toppers hopen binnen twee weken uitsluitsel te kunnen geven of René Froger in 2027 meedoet met de concertreeks of niet. Dat laat hun manager Benno de Leeuw woensdag aan het ANP weten. Hij zegt dat er op dit moment geen ontwikkelingen te melden zijn over de ziekte van de zanger.

Froger maakte half september bekend dat hij een auto-immuunziekte heeft en rust moet nemen. Bij de 65-jarige zanger is myositis vastgesteld, waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Froger heeft al twee jaar lichamelijke klachten door de ziekte. De zanger volgt meerdere behandeltrajecten vanwege de ziekte, die niet levensbedreigend is.

De zanger heeft wel zijn eigen jubileumconcert in december 2026 afgezegd vanwege de ziekte. De volgende editie van Toppers in Concert staat gepland in mei 2027. Gerard Joling, die al 21 jaar deel uitmaakt van de gelegenheidsformatie, maakte dinsdag onverwacht bekend dat hij stopt met De Toppers. Jeroen van der Boom, een van de andere vaste leden van de groep, moest het nieuws in de media vernemen.