Gwyneth Paltrow speelt eerste hoofdrol in Netflix-serie

Gwyneth Paltrow heeft de hoofdrol te pakken voor de televisieserie The Apology. Het is volgens Variety de eerste hoofdrol voor de 54-jarige actrice in een televisieserie. Daarnaast is ze ook uitvoerend producent van The Apology. Netflix heeft twee seizoenen van de serie besteld.

In de serie van productiebedrijf A24 speelt Paltrow de rol van Evelyn Amspoker, wier zoon achttien jaar geleden werd vermoord in een onopgeloste zaak die destijds het hele land in de greep hield. Jaren later duikt er een onbekende op die de moord op haar zoon bekent. Als zij horen dat de dader mogelijk strafvermindering krijgt, besluiten zij en haar man Caleb Amspoker het heft in eigen handen te nemen.

De serie is bedacht door Joe Murtagh. Thomas Vinterberg zal The Apology regisseren. Paltrow heeft op tv eerdere kleinere rollen gehad, waaronder in Glee en de Netflix-serie The Politician. De actrice is vooral bekend om haar acteerwerk in de films Emma, Shakespeare in Love, de Iron Man-reeks en recent nog Marty Supreme.