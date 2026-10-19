Ben Cramer ondergaat opnieuw hartoperatie

Ben Cramer wordt dinsdag opnieuw geopereerd aan zijn hart. Dat zegt de zanger in De Telegraaf. Het wordt de derde keer dat de artiest een hartoperatie ondergaat.

De 79-jarige zanger vertelt dat hij al een tijd last heeft van kortademigheid en minder uithoudingsvermogen. In de krant zegt hij dat hij vorig jaar zomer een val met zijn motor had gemaakt en sindsdien niet meer klachtenvrij is geweest. Toen zijn klachten aanhielden, verwees de dokter hem door naar de cardioloog, die vaststelde dat zijn hart de oorzaak was.

Het was nog wel onzeker of er nog iets gedaan kon worden. "Een derde keer aan een hartklep geopereerd worden, komt niet elke dag voor. Ook mijn leeftijd speelde een rol", aldus Cramer. "Mijn conditie speelde mee in het besluit van de cardioloog om me nog een keer te opereren. Ik ben blij dat bleek dat ik zo'n ingreep nog aankon. Daarmee kwam er ook een einde aan de onzekerheid die ik had."

Volgens Cramer heeft zijn cardioloog hem verteld dat de operatie minder ingrijpend is dan de operaties die hij eerder heeft ondergaan. "Ik moet wel onder narcose. Als alles goed verloopt, mag ik twee of drie dagen later weer naar huis." Cramer vervolgt dat hij hoopt volgende maand weer te kunnen optreden. "Ik ben blij dat ik ondanks mijn hoge leeftijd nog altijd vaak word gevraagd om op te treden. Ik hoop nog een paar jaartjes door te kunnen gaan. Stilzitten kan ik niet."