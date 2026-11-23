Actrice Hailee Steinfeld is te zien als Kate Bishop in de nieuwe Avengers-film Doomsday. Dat hebben de actrice en studio Marvel bekendgemaakt op Instagram.

Steinfeld plaatste een filmpje vanaf de première van de Disneyfilm Hexed, waarvoor zij een stem heeft ingesproken. "Ik geloof dat ze vandaag een stoel van een andere film hebben gebracht", zegt Steinfeld, waarna ze wijst naar een stoel met daarop het Doomsday-logo en haar naam erop.

Steinfeld speelde haar personage tot nu toe alleen in een aantal Marvel-series. Zij was te zien in Hawkeye (2021) en The Marvels (2023). Bishop is een van degenen die in het Marvel-universum de held Hawkeye heeft gespeeld. De belangrijkste vertolker van Hawkeye, Jeremy Renner, zei eerder dat hij niet te zien is in de Avengers-film Doomsday.

In de nieuwe Marvelfilm zijn talloze bekende en minder bekende helden uit het Marvel-universum samen te zien. Marvel heeft echter nog steeds geen lijst vrijgegeven met alle acteurs die in de film verschijnen. Doomsday, vanaf 16 december in Nederland te zien, heeft wereldwijd al in de voorverkoop diverse records gebroken.