Hailey Bieber heeft via Instagram gereageerd op mensen die haar belachelijk maakten vanwege haar woordkeuze tijdens een interview. Het model en ondernemer deelde een woordenboekdefinitie van het Engelse woord 'optimistical', dat volgens critici niet bestaat. Ze schreef er slechts "anyways..." bij, oftewel "hoe dan ook".

Tijdens een bijeenkomst van The New York Times vertelde Bieber woensdag hoe ze haar cosmeticamerk Rhode voor 1 miljard dollar wist te verkopen. Ze had zichzelf voorgenomen het bedrijf niet voor minder dan dat bedrag van de hand te doen. "Dat voelde gek, alsof ik naar de sterren reikte", zei ze.

Om zo'n doel te bereiken, moet je volgens Bieber een bepaalde mate van 'optimistical delusion' hebben, vrij vertaald een overdreven optimistisch geloof in jezelf. Op sociale media ontstond vervolgens discussie over haar woordkeuze. Sommige gebruikers vroegen zich af waarom de 29-jarige vrouw van Justin Bieber dacht dat 'optimistical' een bestaand woord was.