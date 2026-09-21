Halle Berry zeer trots op eerbetoon van Zendaya aan haar

Halle Berry kon naar eigen zeggen niet trotser zijn op het eerbetoon dat Zendaya onlangs aan haar bracht. Tijdens de uitreiking van de Emmy Awards verscheen de actrice in een outfit die was geïnspireerd op die van Berry tijdens de première van de James Bond-film Die Another Day in 2002.

"Ik hou van alles wat ze doet", zegt de 60-jarige Berry over haar dertig jaar jongere collega tegen het Amerikaanse tijdschrift People. "Ik denk dat zij op zoveel manieren voor een doorbraak zorgt voor haar generatie. En ik zou niet trotser kunnen zijn op iemand, of blijer kunnen zijn dat iemand die zo geëerd wordt, mij op die manier eert."

Berry spreekt Zendaya geregeld en noemt haar "de liefste" en ook "mijn kleine schatje". Ook zou ze graag eens met haar samenwerken, zegt ze tegen het magazine. "Ik zou graag ooit iets met haar willen doen. Hopelijk lukt dat, ik ben gewoon een fan van haar."