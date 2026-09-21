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WSJ: Trump wil investeren in energie-infrastructuur Midden-Oosten

21 sep , 21:56Zakelijk
anp210926207 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft voorgesteld om 5 miljard dollar te investeren in een nieuw fonds dat landen in het Midden-Oosten moet helpen bij de wederopbouw van energie-infrastructuur die tijdens de Iranoorlog is beschadigd. Dat meldt de Wall Street Journal maandag.
Ook moet het fonds de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor het transport van olie en gas verminderen. De Amerikaanse zakenkrant baseert zich op verklaringen van Amerikaanse en Midden-Oosterse functionarissen en documenten die de WSJ heeft ingezien.
Het voorstel is een nieuwe bevestiging dat het zeven maanden durende conflict de wereldwijde energiemarkt ernstig heeft verstoord en regionale pijpleidingen en raffinaderijen heeft beschadigd.
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