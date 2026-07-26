Halsema: waar nodig extra maatregelen bij WorldPride Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam laat weten dat er bij de WorldPride in haar stad "waar nodig" extra maatregelen worden getroffen. Dit naar aanleiding van de aanslag in Berlijn zaterdag. De Amsterdamse driehoek (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie) heeft overlegd en er is nauw contact met de organisatie, stelt ze.

Halsema spreekt van "afschuwelijk nieuws". "Een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. Ik kan me goed voorstellen dat het naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers en deelnemers van de Pride in Amsterdam."

De veiligheidssituatie wordt scherp in de gaten gehouden. De burgemeester hoopt dat bezoekers zo min mogelijk merken van eventuele extra maatregelen. "Want we willen ons ook geen angst aan laten jagen en de vrijheid kunnen vieren om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt."

Gestoken

Tijdens de Pride in Berlijn reed zaterdag iemand met een busje in op mensen en zijn er ook mensen gestoken. Eén persoon kwam om het leven en er vielen zestien gewonden.

Koningin Máxima opende zaterdag WorldPride 2026 in het Amsterdamse Vondelpark. Het internationale evenement vraagt wereldwijd aandacht voor de zichtbaarheid, emancipatie en mensenrechten van de lhbtiqa+-gemeenschap. WorldPride duurt tot en met 8 augustus.