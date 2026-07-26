Roemenië schiet voor de derde dag op rij drone uit de lucht

BOEKAREST (ANP/AFP) - Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16-gevechtsvliegtuig ingezet, aldus het ministerie van Defensie.

Het neerhalen gebeurde volgens het ministerie op 12 kilometer ten noordoosten van Sulina in het nationale luchtruim en boven territoriale wateren. Dit is dicht in de buurt van Oekraïne.

Het NAVO- en EU-land schoot vrijdag voor het eerst een drone uit de lucht die het luchtruim had geschonden. Het parlement in Boekarest nam vorig jaar wetgeving aan waarmee de krijgsmacht toestemming kreeg voor dergelijke acties. Sinds de Russische invasie in Oekraïne heeft Roemenië te maken gehad met tientallen schendingen van het luchtruim door drones.

Boekarest meldde eerder dat de drone van vrijdag van het type Shahed is. Dat is een aanvalsdrone die door Rusland wordt gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne.