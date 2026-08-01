Hannah Waddingham zal nooit aan haar uiterlijk laten sleutelen door een cosmetisch chirurg. De Britse actrice wil "volledige controle" over haar gezicht behouden, vertelt ze in een interview met The New York Times.

De 52-jarige Waddingham, onder meer bekend van haar rol in de Apple TV-serie Ted Lasso, wil er ook uitzien als iemand van 52. "Omdat ik me inmiddels zelfverzekerder en rustiger voel", legt ze uit. "Waarom zou ik eruit willen zien alsof ik 30 ben, terwijl ik op mijn dertigste lang niet zo gelukkig was?"

Haar uiterlijk is gedurende haar carrière al diverse malen een struikelblok geweest, omdat Waddingham relatief lang is voor een vrouw. "Ik kreeg voortdurend te horen: 'we zouden haar graag willen hebben, maar we hebben de man al gecast'", aldus de actrice, die op hakken 1,88 meter is. "Waarom kan een vrouw van die lengte niet precies dezelfde kwetsbaarheden, twijfels en onzekerheden hebben als iemand van 1,57 meter?"